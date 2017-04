مجموعة مكياج Mac بتوقيع شارلوت أوليمبيا

مجموعة مستوحاة من اللوحات الجميلة الكلاسيكية التي تعرض صور المشاهير، نجمات الشاشة الفضية وعبق العصر القديم لهوليوود المتألقة، مصممة الحذاء البريطاني الفاخر والإكسسوارات معروفة بجمالياتها الكلاسيكية العتيقة التي تجسد الأناقة والأنوثة مع موجة ضخمة من السحر. يتم الآن أسر جاذبية شارلوت أوليمبيا المتأثرة بالذكريات القديمة في مجموعة ماك الخاصة بالألوان المتألقة المسترجعة من الماضي

LIPSTICK

Leading Lady Red أحمر غامق (matte)

Retro Rouge أحمر بني غامق (matte)

Starlett Scarlet أحمر حقيقي (matte)

LIPMIX

Red أحمر أساسي

Crimson أحمر مسود غامق

PRO LONGWEAR LIP PENCIL

Kiss Me Quick أحمر مصفر

He Said, She Said أحمر قرميدي

CREAM COLOUR BASE

Golden Age برونزي عتيق معدني

Sepia بني شوكولا موشح

LIQUID EYE LINER

Nearly Natural بني غامق

PIGMENT

Overdressed بيج لحمي مع لؤلؤ

ZOOM LASH MASCARA

Lofty Brown بني

MAC STUDIO NAIL LACQUER

Old Fashioned أحمر برغندي غامق (cream)

Good Old Days أبيض (cream)

To Have or Have Not أحمر برتقالي (cream)

BLOT FILM

تألقي من الداخل!

أداة عكف الرموش

علبة مرآة مدمجة

249 EYE SHADER BRUSH

204 LASH BRUSH

حقيبة ماكياج