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مجموعة مكياج Mac بتوقيع شارلوت أوليمبيا

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الإثنين 21-03-2016 16:15

مجموعة مستوحاة من اللوحات الجميلة الكلاسيكية التي تعرض صور المشاهير، نجمات الشاشة الفضية وعبق العصر القديم لهوليوود المتألقة، مصممة الحذاء البريطاني الفاخر والإكسسوارات معروفة بجمالياتها الكلاسيكية العتيقة التي تجسد الأناقة والأنوثة مع موجة ضخمة من السحر. يتم الآن أسر جاذبية شارلوت أوليمبيا المتأثرة بالذكريات القديمة في مجموعة ماك الخاصة بالألوان المتألقة المسترجعة من الماضي

LIPSTICK
Leading Lady Red أحمر غامق (matte)
Retro Rouge أحمر بني غامق (matte)
Starlett Scarlet أحمر حقيقي (matte)

LIPMIX
Red أحمر أساسي
Crimson أحمر مسود غامق

PRO LONGWEAR LIP PENCIL
Kiss Me Quick أحمر مصفر
He Said, She Said أحمر قرميدي

CREAM COLOUR BASE
Golden Age برونزي عتيق معدني
Sepia بني شوكولا موشح

LIQUID EYE LINER
Nearly Natural بني غامق

PIGMENT
Overdressed بيج لحمي مع لؤلؤ

ZOOM LASH MASCARA
Lofty Brown بني

MAC STUDIO NAIL LACQUER
Old Fashioned أحمر برغندي غامق (cream)
Good Old Days أبيض (cream)
To Have or Have Not أحمر برتقالي (cream)

BLOT FILM
تألقي من الداخل!
أداة عكف الرموش
علبة مرآة مدمجة

249 EYE SHADER BRUSH

204 LASH BRUSH
حقيبة ماكياج

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سيدتي