مجموعة مكياج Mac بتوقيع شارلوت أوليمبيا
الإثنين 21-03-2016 16:15
مجموعة مستوحاة من اللوحات الجميلة الكلاسيكية التي تعرض صور المشاهير، نجمات الشاشة الفضية وعبق العصر القديم لهوليوود المتألقة، مصممة الحذاء البريطاني الفاخر والإكسسوارات معروفة بجمالياتها الكلاسيكية العتيقة التي تجسد الأناقة والأنوثة مع موجة ضخمة من السحر. يتم الآن أسر جاذبية شارلوت أوليمبيا المتأثرة بالذكريات القديمة في مجموعة ماك الخاصة بالألوان المتألقة المسترجعة من الماضي
LIPSTICK
Leading Lady Red أحمر غامق (matte)
Retro Rouge أحمر بني غامق (matte)
Starlett Scarlet أحمر حقيقي (matte)
LIPMIX
Red أحمر أساسي
Crimson أحمر مسود غامق
PRO LONGWEAR LIP PENCIL
Kiss Me Quick أحمر مصفر
He Said, She Said أحمر قرميدي
CREAM COLOUR BASE
Golden Age برونزي عتيق معدني
Sepia بني شوكولا موشح
LIQUID EYE LINER
Nearly Natural بني غامق
PIGMENT
Overdressed بيج لحمي مع لؤلؤ
ZOOM LASH MASCARA
Lofty Brown بني
MAC STUDIO NAIL LACQUER
Old Fashioned أحمر برغندي غامق (cream)
Good Old Days أبيض (cream)
To Have or Have Not أحمر برتقالي (cream)
BLOT FILM
تألقي من الداخل!
أداة عكف الرموش
علبة مرآة مدمجة
249 EYE SHADER BRUSH
204 LASH BRUSH
حقيبة ماكياج