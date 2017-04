عطلة الربيع إلى ولاية الشمس الساطعة مع مجموعة Essie لربيع 2016

من مدينة نيويورك إلى لندن فميلانو وباريس، ها إنّ طابع السفر ينتشر في عروض الأزياء. هذا صحيح، فمن مطار هيثرو إلى مطار جون إف كينيدي، ترى المواكبات لأحدث صيحات الموضة والمسافرات الراقيات يتحضّرن للتوجّه إلى نفس المكان: فلوريدا. فبالرغم من وجود وجهات عديدة مترفة إلاّ أنّ فلوريدا هي جنّة مليئة بالمرح على أنواعه. عندما يطلّ الربيع، يستحيل مقاومة الشاطئ – أمامك خياران لا ثالث لهما: إمّا التوجه إلى ولاية الشمس الساطعة أم عيش الأجواء الربيعية المريحة وتزيين أظافرك بطلاء sunshine state of mind إذا تعذّر عليك السفر. فمثل الشمس تماماً، تتّقد الموضة في فلوريدا. لذا تعكس الألوان الستّة في مجموعة essie الأحدث روح الربيع في ملاذات أنيقة كبالم بيتش. فهذه التشكيلة تفيض جرأة وإشراقاً وتلائم شتّى المناسبات بينما تحقّق التوازن المثالي بين احدث صيحات الموضة وسحر طابع الريترو. هل تتباهين في منتجع فاخر؟ بالطبع. هل تريدين التألّق بطلاء pool side service أو إبراز أظافرك بلون lounge lover؟ أجل، بالتأكيد. لمَ لا تجرّبين لون high class affair؟ فأنت في عطلة بملاذ مترف..لذا أغمري نفسك بالألوان النابضة بالحياة واستمتعي بأشعة الشمس الساطعة.

تأسّست ماركة cosmetics essie التي تستخدمها جميع صالونات العناية بالأظافر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1981 على يد Essie Weingarten الرائدة في مجال الألوان في مدينة نيويورك. كسبت ماركة essie محبة العميلات نظراً لاعتمادها أسلوباً مبتكراً في تطوير طلاءات للأظافر تحمل أسماءً جذابة وذكية بحيث ساهمت في إرساء معايير جديدة ضمن فئتها. تتغنّى essie الرائدة في مجال طلاءات الأظافر المترفة، بكونها الماركة التي يستخدمها خبراء التجميل والمُطلّعون على هذا المجال، بالإضافة إلى المشاهير والنساء الأنيقات في أكثر من 100 بلد. وباعتبارها ماركة بارزة في عالم طلاءات الأظافر، تسرق essie الأضواء في عروض الأزياء حول العالم من نيويورك إلى باريس، كما أنّها تقدّم مجموعات ألوان ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، ابتكرتها حصرياُ مصمّمة الطلاءات الملوّنة العالمية، ريبيكا مينكوف. هذا وتلتزم essie بمعايير السلامة، إذ تملك خطاً حائزاً على جوائز لمنتجات العناية بالأظافر، وبرصيد يتخطى 900 لون حتى الآن. يمكن متابعتنا على essie.com، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، بينترست، تامبلر ويوتيوب.

مجموعة ربيع 2016

high class affair

لون جريء بعض الشيء، ومترف للغاية.

ما من لون آخر يرتقي بإطلالتك إلى مستوى أعلى مثل لون النيود الوردي الناعم هذا.

lounge lover

من المقدّر أن تضعي هذا اللون الوردي الدرّاقي الجميل!

sunshine state of mind

حيثما كنت، من الممتع دوماً الغوص في العالم الساطع للون مرجاني التانجيلو الجذّاب هذا

off tropic

قد تنحرف المحادثات عن مضمونها لكنّه أمر مستحيل مع العيون. فهدذا اللون الأخضر المفعم بالحيوية يبقي الأضواء مسلّطة عليك.

pool side service

هل تشعرين أنّك ملكة في هذا اليوم؟ ماذا لو مُنحت هذا الشعور على الدوام؟ فهذا اللون الأزرق اللازوردي المنعش تحت تصرّفك طوال الوقت.

Shades on

لون أنيق جدّاً إنّما ناعم تماماً، فهذا البنفسجي العميق والساحر يجعلك تطلّين بأسلوب متميّز.

قصّة الألوان

هل ترغبين في التزين بلون off tropic أم ستستبدلينه بلون sunshine state of mind؟ بوسعك أيضاً الانتقال إلى عالم من الترف المثالي والاسترخاء مع high class affair. لمَ لا تجرّبين لون shades on أو pool side service؟ وإن أردت الانغماس في رومنسية آسرة، لا شكّ أنّ لون lounge lover سيكون لونك الجديد المفضّل.

essie في عرض أزياء Jenny Pachham لربيع وصيف 2016.

إحصلي على الإطلالة

كيفيّة الحصول على أحدث الإطلالات من essie

boca rattan

high class affair

lounge lover

star power

high class affair

sunshine state of mind

shades on

change the tropic

high class affair

lounge lover

off tropic

pool side service

الألوان في كلّ مكان

High class affair

أبر إيست سايد

إن كنت تتسوّقين في المتاجر قرب الشاطئ أو تتمدّدين تحت أشعّة الشمس؛ يحوّل الشورت الوردي البيج الذي ترتدينه بخياطته المثالية أيّ مناسبة عاديّة إلى واحدة راقية

lounge lover

غرينويتش فيلاج

مثل عاشقة رومنسية، لا يمكن مقاومة حقيبة اليد هذه أبداً. لقد أطلّ الربيع وهو جميل باللون الدراقي!

sunshine state of mind

غرايميرسي

أضفي الإشراق حيثما تسيرين مع الكعب باللون المرجاني، المزدان بالشراريب، سيضفي الحيوية بالتأكيد على كلّ من يراك تنتعلينه.

off tropic

سنترال بارك

ها قد طلّ موسم الربيع الذي يجعلنا نشعر بالبهجة والثقة والحيوية بباقة رائعة من الألوان، قومي إذاً بارتداء زيّ مزيّن بالطبّعات ذات اللون الأخضر الجذّاب. ستسرقين الأضواء لا محالة.

Pool side service

تحلّي بهذا الطقم الأزرق المنعش

حان الوقت للاسترخاء والتنعّم بالراحة. لا شكّ أن الخدمة على بركة السباحة ستتولى باللازم.

Shades on

ويليام سبورغ

الألوان الجريئة وطبعات الريترو هي المزيج المثالي لهذا الموسم.

لا شكّ أنّ فستان الجبهام الآسر باللون البنفسجي سيجعلك جاهزة لفصل الربيع بلمح البصر.