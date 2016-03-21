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هيلارى كلينتون تتهم الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن بالإرهاب

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هيلارى كلينتون تتهم الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن بالإرهاب هيلارى كلينتون تتهم الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن بالإرهاب
قالت المرشحة للانتخابات الأمريكية عن الحزب الديمقراطى "هيلارى كلينتون" إن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض، واتهمت فى الوقت ذاته الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بالمسئولية عن الإرهاب ضد إسرائيل.

وأضافت "كلينتون" خلال كلمة لها بمؤتمر "الإيباك" بواشنطن، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تقدم الأموال لأسر الإرهابيين الذين يقومون بعمليات ضد إسرائيل، وعلى قيادات السلطة التوقف عن ذلك.

وأكدت أن التعاون بين تل أبيب وواشنطن أنقذ حياة العديد من الإسرائيليين فى ظل إطلاق الصواريخ عليهم، موضحة أنه حال فوزها بمنصب الرئيس فإنها لن تفرط أبدا فى هذه العلاقات.

وقالت إن الولايات المتحدة تحتاج لإسرائيل قوية فى منطقة الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالاستمرار فى تزويدها بالمنظومات الدفاعية والتكنولوجية للدفاع عن أمنها.

هيلارى كلينتون أكثر مرشحى الرئاسة الأمريكية جمعاً للتبرعات من الأمريكيين بالخارج
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