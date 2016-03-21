وفاة والد سلطان الطرب جورج وسوف

أعلن مكتب سلطان الطرب جورج وسوف عن وفاة والده السيد بديع أسعد وسوف صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشرت الخبر صفحة الوسوف على "فيس بوك" حيث جاء في البيان "من آمن بي وإن مات فسيحيا". أما تفاصيل الدفن والعزاء سيعلن عنها خلال الساعات المقبلة. وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين 21 اذار/مارس الساعة الخامسة مساءً في كنيسة مار الياس – كفرون. تقبل التعازي في منزل ابنه جورج – الكفرون أيام الاثنين الثلاثاء والاربعاء من الساعة 10 صباحاً للساعة الـ 1 ظهراً ومن الساعة 5 بعد الظهر للساعة الـ 8 مساءً، وفي لبنان تقبل التعازي في كنيسة مار الياس للروم الارثودوكس - الرابية من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً يومي الخميس والجمعة.

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