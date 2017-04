بالفيديو... أريانا غراندي تقلّد النجمات فتثير غضب محبّي ريهانا

أضحكت أريانا غراندي Ariana Grande مشاهديها ليل السبت الفائت في البرنامج التلفزيوني Saturday Night Live، حين لعبت دورين في الحلقة: دورها الحقيقي كمغنية، ودور مقلّدة أصوات النجمات، ضمن عرض كوميدي أذهلت به الحاضرين والمشاهدين.

فأثناء مسرحية هزلية، تحت عنوان "المد والجزر"، قلّدت المغنية العالمية، التي أطلقت ألبومها الجديد Dangerous Woman، قبل أسبوع، أبرز الأصوات الغنائية المعروفة أمثال أصوات سيلين ديون Céline Dion، وشاكيرا Shakira، و ويتني هيوستن Whitney Houston وريهانا Rihanna.

بدأت غراندي Grande بتقليد صوت بريتني سبيرز Britney Spears، حين ارتدت سترة بنية اللون ونظارات، وأخذت الميكروفون فغنّت أغنية Baby One More Time، فجاء تقليدها مطابقاً لصوت سبيرز Spears بشكل مذهل.

لم تكتفِ أريانا Ariana بإذهال مشاهديها بتقليد صوت مغنية واحدة، بل تابعت لتقلّد صوت ريهانا Rihanna في أغنية Work، فتهكّمت على كلماتها، ما أثار غضب محبّي ريهانا Rihanna، الذين اعتبروا أنّ التقليد أهان نجمتهم وأساء إليها.

و تابعت المسرحية الهزلية بتقليد المغنية لكلٍّ من سيلين ديون Céline Dion وشاكيرا Shakira و جودي غارلاند Judy Garland وويتني هيوستن Whitney Houston، التي قامت غراندي Grande بتقليد صوت الأخيرة في أغنيتها الشهيرة I Will Always Love You، فخلّفت وراءها رهبة كبيرة في الحلقة.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المغنية بتقليد أصوات المغنيات العالميات، إذ كشفت غراندي Grande عن موهبتها السرّية على مدار حلقتين من برنامج The Tonight Show With Jimmy Fallon في عام 2015.

