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بالصور: شخصيات فنية وسياسية تعزي راغب علامة بوفاة والده

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الإثنين 21-03-2016 16:30

غصّ مقر الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي، بالمعزين من شخصيات فنية وسياسية، التي توافدت للتقديم واجب العزاء للفنان راغب علامة بوفاة والده الحاج صبحي.
ونشر علامة عبر حسابه الخاص على موقع "انستغرام" مجموعة من الصور له مع الفنانين والسياسيين الذين قدموا له واجب العزاء .
ومن أبرز المعزين: نجوى كرم، نوال الزغبي، ماجدة الرومي، وليد توفيق. ومن السياسيين رئيس اللبنانية تمام سلام وعقيلته.
تجدر الإشارة الى ان والدة النجم فارقت الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة منذ شهر تقريباً.

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سيدتي

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