اعترافات غادة عبد الرازق ومنة شلبي ومي عز الدين في عيد الأم

في يوم الأم، تكثر حكايات النجمات عن أمهاتهنّ. فبعضهنّ يتذكّرن أوّل هدية قدّمنها لهن. وأخريات يذكرن حكاية قديمة لا تنسى عن تضحيات أمهاتهنّ.

"سيدتي" حاورت عدداً من الفنانات لسؤالهنّ عن أبرز هذه المواقف بمناسبة يوم الأم...

* الفنانة لقاء سويدان تقول إن الموقف الذي لن تنساه أبداً هو أوّل مرّة قامت فيها بالرسم في حياتها، وذلك عندما رسمت قلباً وأهدته لوالدتها من فرط حبها لها وفرحت به والدتها جداً. وكان ذلك في بداية تعلّمها الرسم، وأشارت أن والدتها رفضت أن تفرّط في تلك الرسمة لسنوات طويلة لأنها ذكرى سعيدة.

*الفنانة مي عز الدين، من جانبها، تقول إن علاقتها بوالدتها قوية جداً، فهي صديقتها المقرّبة والتي لا تكفي الكلمات للحديث عنها. وتضيف مي قائلة: «والدتي مسيحية الديانة ومع ذلك هي أوّل من علّمني الصوم والصلاة وكانت تشاركنا طقوسنا الدينية، ومن خلالها تعلّمت معنى التسامح في الأديان السماوية. وبالمناسبة، والدتي هي سبب نجاحي ولها أهدي هذا النجاح، فهي من رافقني منذ بداية مشواري الفني وحتى الآن».

*الفنانة نرمين ماهر تقول إنها لن تنسى ذلك اليوم الذي فاجأتها والدتها فيه بهديّة لها في يوم الأم. فمن الطبيعي أن الابن هو الذي يهدي أمه، لكن والدتها قدّمت لها هدية يومها وهو موقف لا ينسى. وتضيف نرمين: «لو استطعت أن أحضر لها النجوم من السماء، سأفعل ذلك».



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*الفنانة منة شلبي تقول: «هذا اليوم هو الأسعد في حياتي، وأفضّل أن أقضيه كاملاً إلى جوارها ولا أبتعد عنها أبداً، وحتى لو كان عندي تصوير أو مرتبطة بأي عمل أقوم بإلغائه لأكون معها». وتضيف منة: «أمي هي كل حياتي وأحرص على أن أحضر لها هدية بوقت مبكر، ولكنها لا ترغب سوى أن تراني سعيدة فقط وهكذا هنّ الأمهات».

*الفنانة الشابة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده تقول: «والدتي هي كل حياتي وكل عيد أحضر لها هدية مختلفة. العام الماضي، أحضرنا لها أنا وشقيقتي كولييه (عقداً) من الذهب، فوالدتي تحب الذهب. ونحن نحتفل في يوم الأم سوياً ونجتمع في مكان واحد ونقضي اليوم معاً».

*الفنانة ألفت عمر: «والدتي هي سرّ نجاحي وأحرص دائماً على شراء هدية تليق بها. وهذا العام سأقوم بشراء هديّتين، واحدة لأمي التي ربّتني والأخرى لحماتي التي تعدّ في مكانة والدتي ولا تفرّق في المعاملة بيني وبين باقي أبنائها. وأدعو الله أن يطيل في عمرهما».

*الفنانة منة فضالي تقول: «والدتي تحب الأنتيكات كثيراً وكذلك تحب الذهب الأصفر، وعادة ما أجمع مبلغاً طوال السنة لأحضر لها الأشياء التي تحبّها. وهذا العام، جمعت مبلغاً جيداً لشراء إما الأنتيكات أو قطعة من الذهب، وأتمنى أن تعجبها هديّتي».

وعن والدتها تقول منة: «هي سندي في الدنيا وحياتي. والوسط الفني كلّه يعرف مدى ارتباطي بوالدتي. والحمدلله، فقد ربّتني على الاحترام والأدب وأن العمل في الفن ليس عيباً بل هو رسالة راقية علينا تقديمها». وتكمل منة: «والدتي تعتبر كل حياتي، أطال الله في عمرها». وعن كيفية احتفالها بهذا اليوم تقول: «أحاول إلغاء كافّة ارتباطاتي لأتفرّغ لها أو أعطيها هديّتها ونقضي اليوم سوياً، فهي أحلى أم في الدنيا».

*أما الفنانة شيرين فتقول: «بعد وفاة أمي، أصبحت حريصة على أن أحتفل بهذا اليوم مع أشهر أم في الوسط الفني وهي الفنانة كريمة مختار «ماما نونة» التي نعتبرها كلنا مثل أمنا. فهي تحنو علينا جميعاً». وتكمل شيرين قائلة: «ماما كريمة هـــــي أمي بعد وفاة والدتي، رحمة الله عليها. فأنا أقرأ الفاتحة في هذا اليوم لأمي، وأحاول أن أعوّض غيابها بأن أدخل السعادة إلى قلوب أمهات أخريات». وتكمل شيرين: «أحتفل مع ماما كريمة وأحضر لها هدية وأقضي اليوم معها، كما تحتفل ابنتي ميريت معي من خلال الهدية التي تقوم بشرائها، وتذكّرني بمواقفي مع أمي فهي تشبهها كثيراً».

*الفنانة صوفينار قالت إن أمها هي كل حياتها وأضافت: «أحلى ما في مصر الأمهات، فهنّ مختلفات عن أمهات أي دولة أخرى. ولاحظت «حنيّة» وطيبة في كل الأمهات، فهنّ يعاملن الجميع وكأنهم أبناؤهنّ». وتكمل صوفينار: «مصر بلد جميل وأجمل ما فيه طيبة الأمهات». وعن الهدية التي ستحضرها لأمها قالت: «لم أحدّدها بعد، ولكني سأحضر لها أجمل هدية في العالم لأنها أجمل أم في العالم».

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*الفنانة شيري عادل وجّهت رسالة لكل الأمهات في يومهنّ وتوجّهت لهنّ بالدعاء بطول العمر، والرحمة لمن توفّاهنّ الله. وتكمل قائلة: «أمي علّمتني كل شيء في حياتي، ولولاها لم أتواجد في الحياة. لذا، أحرص على الاحتفال معها طوال السنة وليس في يوم الأم فقط».

*الفنانة غادة عبد الرازق، من جانبها، وجّهت رسالة إلى شقيقتها الكبرى التي حلّت محل والدتها التي فارقت الحياة قائلة: «ربنا يخليكي ليا يا أحن وأطيب قلب وأكثر الناس خوفاً عليّ، فأنت حبيبتي وصديقتي وأمي وكل حياتي».

*الفنانة مي كساب دعت لوالدتها بالرحمة وقالت إن هذا اليوم يكون حزيناً جداً لأنها تتذكّر والدتها التي توفّاها الله وتتذكر مواقفها معها، لكنها تتمنى لها أن تكون في مكان أفضل عند الله عز وجل. فقد كانت أماً صالحة وربّتها أفضل تربية وعلّمتها الكثير. وتكمل قائلة: «إن يوم الأم هو من أجمل المناسبات التي يعبّر فيها الأبناء عن سعادتهم لوجود الأمهات في حياتهم ونصيحتها لهم «اشبعوا من أمهاتكم واقتربوا منهنّ ولا تغضبوهنّ، فبُعدهن يكسرنا. أطال الله في عمر كل الأمهات ورحم من توفّاهنّ الله برحمته الواسعة».

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