«السيسي» يبحث في اجتماع موسع تعزيز صورة مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والفساد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم /الاثنين/، حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، من بينها جهود تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية، وتعظيم الاستفادة من عناصر القوة الناعمة التي تتمتع بها من خلال الأنشطة الثقافية أو العلمية أو التاريخية التي يُمكن أن تنظمها المؤسسات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المصريين في الخارج للاستفادة مما يتوافر لديهم من أفكار ومقترحات تساهم في توضيح حقيقة التطورات في مصر وما تواجهه من تحديات.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الشأن على أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة بما يساهم في تفعيل جهود تعزيز صورة مصر دولياً أمام الرأي العام العالمي، مع التركيز على إبراز الصورة الحضارية لمصر وتوضيح ما تمثله من منارة للاعتدال وما تخوضه من حرب على الإرهاب والتطرف، فضلاً عن جهودها في إطار تعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الأديان والحضارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً مستجدات جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم استعراض الإجراءات التي تتم في هذا الشأن سواء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على الصعيد الوطني، أو فيما يتعلق بتعزيز جهود تصويب الخطاب الديني، بالإضافة إلى المساعي التي تبذلها مصر على الساحة الدولية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبني منظور شامل يعالج الأبعاد التنموية والثقافية إلى جانب الجوانب الأمنية والعسكرية.

وفى هذا الإطار تطرق الاجتماع إلى سُبل تعزيز الرعاية الاجتماعية التي تُقدمها الدولة لأسر شهداء وضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلحة والشرطة، حيث أكد الرئيس على ضرورة توفير الرعاية الكاملة لأسر شهداء الوطن الذين امتدت إليهم يد الإرهاب الغادرة، مؤكداً حرص الدولة على الوقوف إلى جانبهم وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها الأجهزة المعنية، حيث أكد الرئيس حرص الدولة على تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف ومواصلة العمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، مشيراً إلى أهمية تبني استراتيجيات جديدة ومُبتكرة للقضاء على هذه الآفة.

أ ش أ