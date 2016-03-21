كاندال جينير تهديك أكثر إطلالات الجينز عصرية

كانت "كاندال جينير" Kendall Jenner تُعرف بالشقيقة الصُغرى لـ"كيم كارداشيان" Kim Kardashian ، غير أنّها، دخلت مجال الأزياء، بعد أن بلغت السادسة عشرة، لتُصبح اليوم إحدى أشهر العارضات في العالم، لا بل أيقونة من أيقونات الموضة ومثلاً يُحتذى به في عالم الأناقة، لا سيّما بين جيل الشابات.

موضة فساتين 2016 في إطلالات النجمات

وكما إطلالاتها الرسمية رائعة على السجادة الحمراء في فساتين السهرة، كذلك إطلالاتها الكاجوال مميزة جداً، وبشكل خاص حين تكون في سروايل الجينز، التي تُناسبها كثيراً وتُناسب قوامها الممشوق.

وهي تختار سراويل الجينز من مختلف الألوان، مثل الأزرق ـ وهو المفضّل بالنسبة إليها ـ والأسود، والرمادي، وأحياناً الأبيض.

وهي تنسّق الجينز مع مختلف أنواع الملابس، بالاعتماد على المناسبة طبعاً. وأحياناً، نراها وقد ارتدت سروالاً من الجينز الأزرق وتوب قطنية فضفاضة وحذاء رياضياً مع نظارات شمس وحقيبة يد كبيرة؛ وهذه الإطلالة تكون للمشاوير الصباحية.

وأحياناً أُخرى، تنسّق بين سروال الجينز الأسود و قميص ناعم وحذاء بكعب عالٍ وحقيبة يد صغيرة للإطلالات المسائية الرسمية.

وهي تحرص دائماً على التجدّد وعدم التكرار، إذ تختار إمّا الجينز الضيّق، وإمّا الجينز القصير، وإمّا صاحب القصّة الواسعة "Boyfriend" ، أو الضيق من الأعلى والواسع من الأسفل، كما تفضّل أحياناً الخصر العالي، وأحياناً الخصر المنخفض. وهي في جميع الأحوال، تكون إطلالاتها بالجينز موفّقة دائماً ورائعة.

وإذا كنت قد مللت إطلالاتك الروتينية بالجينز، أنصحك بأن تستوحي من "كاندال جينير" Kendall Jenner عبر الصور التي جمعناها لك اليوم.

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