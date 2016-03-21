هذه هي أجمل هدايا عيد الأم!

مهما قدمنا لأمهاتنا من هدايا لا يكمن لنا أن نرُد ولو قليلاً من أفضالهن علينا، ولذلك فاننا نبحث دائماً عن الهدية المثالية التي من الممكن أن تُبهج قلوبهن، وتُعبّر عن محبتنا الكبيرة لهن ولو بشكل بسيط، والخيارات المفضلة تكون دائماً من المجموهرات النفيسة التي تحتفظ ببريقها وقيمتها الى الأبد.

فان كليف أند آربلز تعرض في أيام التصميم دبي للعام الخامس

وهذا الموسم كان حافلاً بأجمل تصاميم المجوهرات التي قدمتها لنا الدور العالمية مثل الخاتم الماسي من مجموعة "ديفاز دريم" Diva's Dream من "بولغاري" Bulgari. أو السوار الفخم من مجموعة "مانشيت بيرليه" Manchette Perlée من "فان كليف اند اربلز" Van Cleef&Arpels. أو العقد الفاخر ذو التصميم المميز من مجموعة "سوا ديور" Soie Dior من "ديور" Dior. أو العقد الذهبي من مجموعة "اكستريملي بياجيه" Extremely Piaget من "بياجيه" Piaget والذي بامكانه أن يضيف كثيراً من الرونق على اطلالات أمهاتنا في حال تزيّن به.

كما هنالك السوار المدهش بلون البحر الأزرق من مجموعة "بلو بوك" Blue Book من "تيفاني اند كو" Tiffany&Co.، وبامكاننا دائماً أن نختار تصاميم أكثر عصرية مثل السوار المستوحى من الأفعى من مجموعة "سيربنتي" Serpenti من "بولغاري" Bulgari. أو سوار "دلايلا" Delilah من "بوشرون" Boucheron وغيرها من التصاميم المُبهرة.

على الهدية أن تكون بمقدار المحبة ولاسيما ان كانت مقدمة للأم، وفي هذه الحالة كنوز الدنيا لن تكفي، ولهذا دعونا نختار قطعة مجوهرات فاخرة نُزيّن بها اطلالة والدتنا الراقية.

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