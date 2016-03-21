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مدرب نيجيريا يستبعد شيكاتارا ' هدف الزمالك السابق '

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مدرب نيجيريا يستبعد شيكاتارا ' هدف الزمالك السابق ' مدرب نيجيريا يستبعد شيكاتارا ' هدف الزمالك السابق '

استبعد سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا اللاعب شيسون شيكاتارا من معسكر الفريق الذي يستعد من خلاله لمواجهتي مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

واستقر سياسيا على 6 لاعبين محليين فقط واستبعد 16 آخرين من ضمنهم شيكاتارا نجم كأس إفريقيا للمحليين الأخيرة والذي أراد الزمالك التعاقد معه قبل أن يظفر به الوداد المغربي.

وأقر الموقع الرسمي للاتحاد النيجيري أن أول محترف أوروبي يصل المعسكر هو نجم أرسنال أليكس إيوبي.

ويستضيف النيجيري نظيره المصري يوم الجمعة المقبل ثم تتجدد المواجهة بعد 4 أيام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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