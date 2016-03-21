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لجنة الأندية توصي بمنع التعامل مع أي مدرب يتطاول على رئيس ناديه

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لجنة الأندية توصي بمنع التعامل مع أي مدرب يتطاول على رئيس ناديه لجنة الأندية توصي بمنع التعامل مع أي مدرب يتطاول على رئيس ناديه

أوصت لجنة الأندية في اجتماعها اليوم الاثنين بمنع التعامل مع أي مدرب يتطاول على رئيس النادي الذي كان يقوده فنيا.

واجتمعت لجنة الأندية اليوم الاثنين برئاسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات أبرزها منع التعامل مع أي مدرب يتطاول على مسؤولي النادي الذي كان يعمل معه بعد رحيله.

كما قررت اللجنة تقديم اقتراح لاتحاد الكرة من أجل تعديل المادة 62 من لائحة النظام الأساسي، من أجل تغيير مسماها من لجنة الأندية إلى رابطة أندية القسم الأول على أن يتم انتخاب رئيس ونائبين ومدير تنفيذي، ويرشح اتحاد الكرة عضوين.

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