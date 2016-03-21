الزمالك: بجاية يضم عناصر متميزة

أشاد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك بالعناصر المتميزة في صفوف نادي مولودية بجاية الجزائري.

مولودية بجاية الجزائري نجح في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا على حساب الإفريقي التونسي ليضرب موعدا مع الزمالك.

الزمالك الذي تأهل على حساب يونيون دوالا الكاميروني يستعد لاستضافة بجاية في ذهاب دور الـ16 أحد أيام 8 أو9 أو10 أبريل.

وتحدث إسماعيل يوسف عن المواجهة قائلا: "الزمالك يكن كل الاحترام لبجاية".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "بجاية فريق منظم ويضم عناصر متميزة بين صفوفه".

و يرحل الزمالك أحد أيام 19 و20 أبريل إلى الجزائر لمواجهة وصيف الجزائر الموسم الماضي.

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