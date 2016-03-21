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تجار مواشى يعتصمون بسوق كفر البرامون بعد قرار غلقه بالدقهلية

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تجار مواشى يعتصمون بسوق كفر البرامون بعد قرار غلقه بالدقهلية تجار مواشى يعتصمون بسوق كفر البرامون بعد قرار غلقه بالدقهلية
اعتصم العشرات من تجار المواشي بسوق كفر البرامون بمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بأرض السوق، وذلك بعد قيام مديرية أمن الدقهليةـ بإصدار تعليمات بغلق السوق.

وانتاب التجار حالة من الغضب، وأعلنوا اعتصامهم بأرض السوق مطالبين بإعادة فتحه، من جديد حيث يستقبل السوق التجار من 5 محافظات مجاروة، ويأتي إليه ما يزيد في اليوم عن 10 آلاف رأس ماشية يتم بيعها وشراؤها.

وقال محمد أبو حشيش تاجر مواشي :"قفل السوق يوم واحد بس معناه خراب للتجار، وإننا هنشحت هناك العديد من القرى تتمنى أن يتم إغلاق هذه السوق، لإقامة سوق أخرى بقراهم ومنعنا من أرزاقنا، وهذه السوق لها سمعة جيدة بين قرى وأسواق المواشي، بمصر كلها".

وقال أحمد عبد التواب، تاجر مواشي: "نشبت مشاجرة بالسوق، وقتل فيها شخص، والمشاجرة كانت بين اثنين من البلطجية والخارجين عن القانون فما ذنبنا نحن، ولماذا تعطي مديرية أمن الدقهلية، تعليماتها بإغلاق هذا السوق، فإغلاقه يمثل انتصارا للبلطجة والخارجين عن القانون" .

وقالت سعاد عبد الله، عاملة شاي بالسوق: "هذا السوق يأتيه مئات التجار، وأنا أمارس عملي الوحيد ومصدر رزقي في هذا السوق، ولو تم حرماني من هذا العمل سأتسول مصدر رزقي كل يوم لابد أن تتحرك قوات الأمن وتقوم بتأمين السوق بدلا من غلقه، ولن نغادر السوق".

يذكر أن مشاجرة نشبت بين بعض الخارجين عن القانون، الأسبوع الماضي، أثناء عمل سوق المواشي بقرية كفر البرامون، تبادلوا خلالها إطلاق النيران، ولقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخرون.

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تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(3)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(4)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(5)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(6)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(7)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(8)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(9)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(10)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(11)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(12)

تجار-مواشي-يعتصمون-بسوق-كفر-البرامون--(13)

أمن الدقهلية يمنع وقفة احتجاجية لتجار المواشى لغلق السوق إثر مشاجرة

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