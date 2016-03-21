خبير أممى يندد بالانتهاكات لحقوق الفلسطينيين فى إسرائيل

>وجه مقرر الامم المتحدة الخاص لوضع حقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينية المحتلة الذى استقال مؤخرا الاثنين انتقادات لاذعة الى اسرائيل مشيرا بصورة خاصة الى افلات الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين من المحاسبة.

وقدم مكارم ويبيسونو الذى تولى منصب مقرر الامم المتحدة الخاص فى يونيو 2014، تقريره الاخير حول حقوق الانسان الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان وانتقد فيه رفض اسرائيل التعاون معه للقيام بعمله.

وقال للمجلس "اقررت مع الاسف الشديد بان المهام التى عينت من اجل القيام بها لم تنفذ، وقال الدبلوماسى الاندونيسى انه تلقى تاكيدات قبل تولى منصبه بانه سيتم السماح له بدخول الاراضى الفلسطينية المحتلة.

لكنه اضاف ان طلباته المتكررة لدخول تلك المناطق لم تلق استجابة، وقال "يبدو ان غياب التعاون يؤشر للاسف الى استمرار الوضع الذى يعانى فى ظله الفلسطينيون من انتهاكات يومية لحقوق الانسان تحت الاحتلال الاسرائيلى"، منتقدا "الغياب العام للمحاسبة" على مثل هذه الانتهاكات.

ولم يحضر اى ممثل عن السلطات الاسرائيلية لحضور عرض التقرير الذى قدمه ويبيسونو، حيث تنتقد اسرائيل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بأنه منحاز ضد الدولة العبرية.