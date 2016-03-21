محمد بن راشد: الإعلام الجديد وسيلة لاستخراج الأفكار وتغيير الواقع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" ان المفاهيم الإعلامية تغيرت منذ تأسيس تويتر..مشيراً إلى أن الإعلام الجديد اصبح وسيلة للتنمية، ووسيلة لاستخراج الأفكار، وتغيير الواقع عبر الابتكار.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" :"تكمل تويتر اليوم 10 أعوام منذ تأسيسها ..مفاهيم إعلامية تغيرت ..وقواعد تواصل جديدة ترسخت ..ونجوم صعدت وأخرى هبطت ..ولا يبقى إلا ما ينفع الناس."

واضاف :"الإعلام الجديد وسيلة للتنمية، وسيلة لاستخراج الأفكار، وتغيير الواقع عبر الابتكار، والتأثير في العقول والقلوب، والحكمة هو استخدامه في بناء الحكمة."