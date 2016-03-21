محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن يشهدان ختام فعاليات مهرجان سباقات الهجن

مراسل – ONA:

شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعميد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الوفود وممثلى الدول العربية والأفريقية المشاركة فى دورة مهرجان الاسماعيلية الخامس عشر لسباقات الهجن العربية والذى أقيم على مدى يومى 20و21 من شهر مارس الجارى بمضمار السباق بصحراء سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالاسماعيلية وبحضور رؤساء الاتحادات المصرى والعربى والأفريقى لرياضة الهجن العربية مراسم ختام فعاليات المهرجان وتسليم الكؤوس وشهادات التقدير والجوائز المالية للفائزين بنجومية سباقات المهرجان هذا العام.

وقد أسفرت نتائج مسابقات المهرجان عن فوز الهجان ابراهيم سلامة أبو الندى من قبيلة الترابين بجائزة السيف الذهبى للمارثون الرئيسى للمهرجان والذى يحمل أسم الراحل الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفاز بالمراكز الأولى للأشواط والسباقات محمد أبوعبيد من قبيلة التياهة وخالد حمد من قبيلة العليقات وسليم أبوشومان من الحويطات وخليا أبو عكفة من الأحيوات وصبيح سليمان من التياهة ومحمد عياد من العيايدة ومصطفى الهيبر من الترابين ومحمد على جرار من الجراجرة.

وقد شارك فى دورة مهرجان هذا العام عدد كبير من ممثلى القبائل العربية لسبع دول عربية وافريقية شملت دول كل من المملكة العربية السعودية والكويت والسودان والمملكة الأردنية الهاشمية واريتريا وتشاد بالاضافة الى مصر.

وذلك فى حضور الشيخ حسين مانع الدواس رئيس الاتحاد العربى للهجن وسعد عثمان العمدة رئيس الاتحاد الأفريقى وسليمان الزملوط رئيس الاتحاد المصرى وأمين الشعراوى المنسق العام للمهرجان وعضو الاتحاد المصرى لرياضة الهجن و وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والقيادات الأمنية وممثلى القوات المسلحة.