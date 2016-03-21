بالصور.. نائبا مطروح يتلقيان التماسات زوجات وأمهات المسجونين فى 30يونيو

عقد نائبا مجلس النواب عن دائرة مطروح الأولى، اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس عمد ومشايخ القبائل، لقاءً مع زوجات وأمهات المسجونين فى قضايا الأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيه، لتلقى طلباتهن بشأن إعادة النظر فى ملفات المسجونين، الذين تم القبض عليهم خلال أعمال التخريب، أثناء تواجدهم فى محيط الأحداث ولم يشاركوا فيها .

استقبل النائبان سليمان فضل العميرى، وفوزى مصيبع، والعمدة بشير الجرارى العبيدى، بمقر مجلس عمد ومشايخ القبائل بمطروح المجموعة الأولى من السيدات من ذوى المسجونين، على أن يتبع ذلك استقبال باقى المجموعات لتقديم تظلماتهن، لرفعها إلى الجهات الأمنية المعنية التى وعدت بالتعاون لتخفيف معاناتهن .

كانت مجموعة من زوجات وأمهات المسجونين، قد التقين بوفد مجلس النواب الذى زار محافظة مطروح، الأسبوع الماضى، ضمن وفود البرلمان للمناطق الحدودية، بحضور مدير أمن مطروح والنائب سليمان العميرى.

وتم بحث الأمر بين النواب وعدد من العمد والمشايخ، فى لقاء مع اللواء أركان حرب وحيد عزت قائد المنطقة العسكرية الغربية واللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، وأبدى قائد المنطقة العسكرية استعداده لتخفيف الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعد دراسة كل حالة على حدا بين مجلس عمد ومشايخ القبائل، وتحريات الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطنى، للتأكد من عدم المشاركة فى أعمال العنف والتخريب التى أعقبت ثورة 30 يونيه.

وتم الاتفاق بين نواب مطروح ومدير أمن مطروح على تخصيص أتوبيس لنقل أسر المسجونين لزيارتهم بسجن برج العرب، تسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وتخفيف المعاناة عنهم.

بالصور.. اجتماع مغلق لوفد البرلمان مع أمهات وزوجات المسجونين فى مطروح