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نائب رئيس جامعة الإسكندرية بمطروح: نستقبل طلاب الإدارة الفندقية العام القادم

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نائب رئيس جامعة الإسكندرية بمطروح: نستقبل طلاب الإدارة الفندقية العام القادم نائب رئيس جامعة الإسكندرية بمطروح: نستقبل طلاب الإدارة الفندقية العام القادم
أكد الدكتور محمد عبدالكريم أباظة، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لفرع مطروح، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات فى الفرع من خلال استكمال الإنشاءات بأرض الجامعة فى الكيلو (9) لاستقبال طلاب الفرع فى كليتى الإدارة الفندقية ورياض الأطفال بحلول العام الجامعى المقبل 2016/2017 وذلك لتخفيف العبء على طلاب مطروح وتأهيلهم لخدمة المجتمع والوطن.

جاء ذلك خلال حفل تنصيب أول اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية لفرع مطروح، أمس، وحضر الحفل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وعـدد من القيادات الأمنية والتفيذية والعمد والمشايخ والمنسـق الأكاديمـى للفــرع، وعمداء كليات (التربية ـ الطب البيطرى ـ الزراعة ـ الإدارة الفندقية ـ رياض الأطفال ـ التربية الرياضية ـ والزراعة الصحراوية).

بالصور.. محافظ مطروح يتفقد إنشاء فرع جامعة الإسكندرية

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