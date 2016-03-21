توقيع بروتوكول تعاون بين نايل سات والأكاديمية العربية البحرية

كتبت – إنجي لطفي

أكد أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن النايل سات بما تمتلكه من كوادر متخصصة تضع كل إمكانياتها في خدمة طلاب العلم في مصر والوطن العربي.

بما يساهم في تخرج دفعات من دارسي العلم يمتلكون أدواتهم من خلال تطبيق الدراسة النظرية بالتدريب العملي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من أي برنامج تعليمى مميز.

وأشار إلى أن أهم عوامل نجاح نايل سات هو الاستثمار في الجانب البشري والعمل على تطويره بشكل مستمر، مما جعل مصر من أهم الدول التي تمتلك كوادر بشرية في مجال الأقمار الصناعية أصبحت مطلوبة في معظم الدول العربية.

جاء ذلك خلال توقيع أنيس بروتوكول تعاون بين نايل سات والاكاديمية العربية للنقل البحري.

وأضاف أن توقيع هذا البروتوكول مع صرح علمي كبير كالأكاديمية العربية البحرية يعتبر بداية تعاون سيمتد ويستمر خلال الفترة القادمة ، وفرصه لتبادل المعرفة والعلم بين الطرفين.

من جانبه قال الدكتور أسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري أن ما شاهده خلال جولته فى نايل سات، يؤكد أن مصر تمتلك واحدة من الصروح العالمية التي يفخر بها كل مواطن مصري وعربي.

وأشار إلى أن الخطط المستقبلية التي اطلع عليها تعطي الثقة في قدرة نايل سات على استثمار التراكم المعرفي وخبرات قياداته من أجل تعظيم العمل داخل الشركة.

وكان وفد الأكاديمية البحرية قد قام بجولة في قطاعات نايل سات استمعوا خلالها على شرح تفصيلي لطبيعة عمل كل قطاع، إضافة لخطط التطوير المستقبلية التي تنوي الشركة تنفيذها.

يذكر أن البرتوكول الذي تم توقيعه للتبادل المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والبحوث، حيث تقوم نايل سات بتوفير فرص التدريب لطلاب الأكاديمية في حدود 120 طالب سنويًا.

كما تمنح الأكاديمية العاملين بنايل سات عد مميزات عند الالتحاق بالدراسات العليا، فيها وذلك لتشجيعهم من أجل الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.