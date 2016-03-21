تجديد حبس تركي ومدير بالرقابة على الصادرات والواردات 15 يومًا لاتهامهما بالرشوة

مراسل – ONA:

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس مدير إدارة المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وآخر تركي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالرشوة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم ، ويدعي “محمد.أ.د”، أنه يقوم بتزوير شهادات المنشأ منذ فترة ليست كبيرة.

وقال المتهم خلال التحقيقات إنه طلب من أحد رجال الأعمال ويحمل الجنسية التركية، رشوة قدرها 50 ألف جنيه نظير تزوير شهادة منشأ لإحدى السلع والمنتجات المقرر تصديرها إلى دولة تركيا.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه كان يستعين بالختم الأصلي الخاص بالإدارة، ويصطحبه معه بصفة دائمة لختم تلك الشهادات، موضحًا أنه سبق وأن ختم ما يقرب من 25 شهادة لرجال أعمال أجانب ومصريين، كنت بستخدم الختم الأصلي “علشان الشغل يطلع أصلي”.

وأشار المتهم إلى أنه يوم الواقعة طلب منه رجل الأعمال التركي مقابلته ي أحد المطاعم الشهيرة بمصر الجديدة، لتسليمه المبلغ المتفق عليه، وعقب استلامه الأموال تم إلقاء القبض عليهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم مواجهتهم بالتسجيلات بين بعضهم البعض، فأقر بالواقعة.

كانت قد وردت بلاغات لهئية الرقابة الادارية بتلقي مدير إدارة المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة رشوة مالية من أحد رجال الأعمال ويحمل الجنسية التركية، وصلت إلى 50 ألف جنيه نظير تزوير شهادة منشأ لإحدى السلع.

وعقب تكثيف التحريات، تم القبض على المتهم بإحدى المطاعم بمصر الجديدة، وتم تحرير محضر وإحالة للنيابة لمباشرة التحقيق.