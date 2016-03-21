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والدتي النائب خالد شعبان ومحمود عطية في ضيافة «البرلمان»

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والدتي النائب خالد شعبان ومحمود عطية في ضيافة «البرلمان» والدتي النائب خالد شعبان ومحمود عطية في ضيافة «البرلمان»

الكاتب الصحفي نصر القفاص

يستضيف مساء اليوم، برنامج البرلمان، المذاع على قناة “أون تي في لايف”، والدة النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، ووالدة النائب محمود عطيه، عضو مجلس النواب عن شبرا الخيمة.

ويتكون البرنامج من عدة فقرات رئيسية منها” فقرة بعنوان “طلب إحاطة وتعرض فيها مشاكل المواطنين”، وفقرة بعنوان “البرلمان في الصحافة”، وتتطرق للتناول الصحفي للقضايا البرلمانية المختلفة.

يقدم البرنامج الكاتب الصحفي نصر القفاص، ويذاع يوميًا من الأحد إلى الأربعاء في العاشرة مساءً، على قناة “أون تي في لايف”.

 

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