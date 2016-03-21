ننشر أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيسات عيون موسى

حصل "اليوم السابع" على أسماء حادث مصابى تصادم أتوبيسات تابعة لوزارة الشباب والرياضية بطريق عيون موسى، كان متجها إلى رحلة ترفيهية إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أدت إلى مصرع مواطن وإصابة 18 آخرين من بينهم سائق حالة خطرة.

وتصادم اليوم اتوبيسان رقم 319 "ع أ د " و" 231 "ع م ج" قبل كمين عيون موسى بـ5 كليو أثناء ذهابهم إلى رحلة ترفيهية إلى مدينة شرم الشيخ تابعة للمديرية الشباب والرياضية ،حيث نقل المتوفى إلى مشرحة السويس وتم نقل 15 مصابا إلى مستشفى السويس العام و3 مصابين إلى مستشفى رأس سدر.

حيث لقى المواطن جمال محمد صبرى "محافظة المنوفية" 42 سنة مشرف أحد الأتوبيسات، مصرعه، وتم نقله المتوفى إلى مشرحة السويس، حيث أصيب كل من محمد خالد طه 22سنة شبين كوم -منوفية، محمد مصطفى جابر 22سنة قرية منوف - المنوفية - وليد أحمد حسنى 22 سنة بركة السبع المنوفية - سيف الدين مراد محمد 22 سنة بركة السبع المنوفية، عربى عبد القادر عبد البارئ 85 سنة موظف باستاد القاهرة روض الفرج - القاهرة.

كما أصيب عبد الرحمن عبد العزيز محمد - بركة السبع- منوفية، ريهام حسن محمد 18 سنة شبين كوم، إسراء عبد الباسط محمد عمارة 18 سنة شبين كوم، عبد الصمد مصطفى عبد الصمد 21 سنة أشمون المنوفية - ناصر قاسم محمد 35 سنة القليوبية - يوسف ناصر قاسم 12 سنة، محمد ناصر قاسم 5 سنوات، سمير كمال محمد 50 سنة -الجيزة، كريم عبد اللطيف عبد الفتاح 25 سنة.

ارتفاع حصيلة حادث تصادم أتوبيسات عيون موسى إلى 18 مصابا

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