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مجلس جامعة الإسكندرية يتابع أعمال الإنشاءات بفرع "مطروح"

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مجلس جامعة الإسكندرية يتابع أعمال الإنشاءات بفرع "مطروح" مجلس جامعة الإسكندرية يتابع أعمال الإنشاءات بفرع "مطروح"
استعرض مجلس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح بجلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، نتائج الجولة التفقدية بمبنى فرع الجامعة بمحافظة مطروح، ومدى الانجاز الذى تم فيه تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وذلك بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والدكتور محمد أباظة نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح، والدكتور مصطفى النجار المنسق الأكاديمى للفرع، وعمداء كليات التربية والتربية الرياضية والزراعة والطب البيطرى، والعميد عمرو عصمت من الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة.

وناقش المجلس إنشاء الوحدة التدريبية المتخصصة التابعة للجامعة لخدمة كليات الفرع وعقد دورات مختلفة تتماشى مع متطلبات المجتمع المحلى، كما ناقش المجلس التقرير المقدم من الدكتور مصطفى النجار المنسق الأكاديمى للفرع والخاص باجتماع لجنة اللوائح والتى استعرضت الهيكل الرئيسى بلوائح كليات الفرع وما تم منها من إنجاز.

وأشار المجلس إلى مقترح الإعداد للمؤتمر الطلابى لكلية الطب البيطرى، وكذلك المؤتمر المزمع عقده بكلية رياض الأطفال خلال شهر أبريل، كما تم مناقشة خطة الأنشطة الطلابية والنظرة المستقبلية للتدريب الصيفى فى كليات السياحة والطب البيطرى وخاصةً تدريب المدارس (التربية العملية)، وذلك تحت إشراف السادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.


>بالصور .. محافظ مطروح يتفقد إنشاء فرع جامعة الإسكندرية

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