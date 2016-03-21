رئيس جامعة الأزهر بالإنابة: الاحتفال بـ"عيد الأم" لا تمنعه الشريعة

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، أن الأفكار المتشددة لديها خطوط أساسية لتفسيق الناس والتعامل مع العادات على أنها عبادات وتنزيل الأحكام على غير مواطنها، موضحا أن الإسلام يدعو إلى الاحتفال بالأم فى كل لحظة، فإذا كان هناك أمر جمعى فى هذا الأمر فلا تمنعه الشريعة.

وأضاف رئيس الجامعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء المحرمين لهذا الأمر لم يكن فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غريب جداً، فهل كان هناك مستشفيات فى عهد الرسول أو تليفزيون، فكل ما لم يكن فى عهد الرسول عليهم أن يمتنعوا عنه، ولكن عندنا قاعدة شرعية الأصل فى الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالمنع .

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