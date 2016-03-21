لمن فقد أمه لا تحزن.. 20 نصيحة تخفف ألمك وتقربك لست الحبايب

البعض يرى أن نتوقف عن المبالغة فى الاحتفال بعيد الأم مراعاة لمشاعر من فقد والدته، ويرى فريق آخر أن تحويل عيد الأم من يوم مؤلم لهؤلاء، إلى يوم الذكريات السعيدة والتذكير بفضائل الأم أمر فى غاية النبل.

عموما عزيزى المحروم من الأم إذا كنت فقدتها فى دنيانا، فلا يمكن لذكرياتك معها أن تتلاشى، فهى لا شك راسخة بعقلك وكامنة بقلبك، كما يقول الدكتور رجب أحمد استشارى النفسية.

ويوضح الدكتور أمجد أن هناك أكثر من طريقة تتمكن بها من تحويل هذا اليوم إلى يوم ملئ بمشاعر الحب والحنان ومنها :

>1. فكر بإيجابية وافعل شيئا كانت تطلبه منك والدتك فى حياتها مرارا وتكرارا، كأن تتخذ قرارا بالنجاح، ففى هذا اليوم اتخذ قرارا بإكمال عمل الخير الذى كانت تفعله والدتك.

2. لا تزورها فى قبرها إلا إذا كنت تحب ذلك حتى لا تعانى حزنا عميقا، فهى تراك فى كل أحوالك، فابعث لها برسائل حبك وامتنانك عبر إسعاد شخص تحبه، كخالاتك أو جدتك، أو صديقاتها المقربات.

3. لا تحاول النسيان فى هذا اليوم، فهو يوم تخليد ذكراها، قابل أقاربك أو أصدقائك وتحدث عن جمال وروح والدتك.

4. لا تنعزل..لا تهرب..لا تختفى..فقط تعايش كأنه يوم احتفال حقيقى بعيدها.

5. قم بزيارة دار أيتام أو أقاربك من الاطفال اليتامى، وسوف تشعر بسعادة بالغة.

>6. لا تنهى عمل والدتك بالحزن والغم، بل استأنف عملها فى الدنيا بصدقة تخرجها على روحها، أو زيارة لأحبائها.

7. اطهى وجبة على طريقة والدتك واستمتع بمذاقها.

8. خصص وقتا للدعاء لها فى هذا اليوم، تذكرها كثيرا، وادعوا لها دعاء يرضيها.

9. كلما شعرت بالوحدة والحزن فكر بإيجابية، وقم بعمل سوف يرضيها..وأنت لا شك تعلمه.

10. اجمع إخوتك، وتنزهوا فى هذا اليوم وتناولوا طعاما يذكركم بها.

11. اتخذ قرار بالتسامح طوال هذا اليوم كهدية لوالدتك.

12. لماذا تهرب ؟ فقط تذكر كل الذكريات الحسنة والفريدة بينكما ومواقفكما سويا، ولا تفكر فى أى موقف سلبى مهما كان وتؤنب نفسك.

13. إذا كان لديك أطفال، أسعدهم جميعا فى هذا اليوم، وأسمعهم الكثير من الحكايات عن جدتهم.

14. لا تنسى أن تعلم أطفالك قيمة تقدير الأم، والدعاء لها وطاعتها، وسوف تشعر بالسعادة.

15. أسعد من حولك تكن سعيدا، اسعد أطفالك وزوجتك ونفسك فى هذا اليوم وسوف تسعد والدتك.

16. يمكنك القيام برحلة مع الأصدقاء أو الأهل، فهو يوم عيد.

17. تصفح صوركما معا، ولكن السعيدة فقط والتى كانت مرتبطة بحادث سعيد.

18. لا ضرر ولا عيب فى أن تكتب لها، فرغ طاقتك فى الكتابة لها عن أحداث حياتك، وفضفض عن أحداثك السعيدة والفارقة وأمنياتك.

19. اجمع صوركما فى ألبوم جديد، كنوع من التجديد.

20. لماذا تربط الحزن بتذكرها؟! يمكنك تذكر مواقفكما الكوميدية وتغرق فى الضحك.

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