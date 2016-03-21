مقتل جندى صومالى فى هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية

لقى جندى صومالى على الأقل مصرعه، فى هجوم لحركة "الشباب" المتمردة على قاعدة "لانتا بورو" العسكرية للجيش، جنوب غربى مقديشو بالصومال.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ضابط فى الجيش الصومالى قوله الاثنين، أن "المتشددين كانوا كثيرين ومسلحين جيدا"، مشيرا إلى أن الجنود فروا من القاعدة، فيما قتل جندى واحد، لافتا إلى أن مقاتلى الحركة استولوا على 9 عربات.

من جهته، أعلن الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكرى باسم "الشباب" تبنى الحركة للهجوم قائلا "أوقعنا 70 قتيلا، ودمرنا عربة واحدة، وأخذنا 7 عربات ذات مدافع مثبتة مضادة للطائرات".

>يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الكينى، العقيد ديفيد أوبنيو، أعلن الأحد، أن القوات الكينية قتلت 34 عنصرا من حركة الشباب الصومالية فى اشتباكات جنوب الصومال.

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