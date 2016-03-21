بالصور.. محافظ مطروح يكرم الأم المثالية فى احتفالية كبرى

نظمت مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح، احتفالية كبرى بمركز النيل للأعلام، لتكريم الأمهات والآباء المثاليين على مستوى المحافظة، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والسيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وعصام إسماعيل مدير مديرية التضامن الاجتماعى والقيادات التنفيذية والشعبية وأسر المكرمين.

استمع الحضور سهير محمد إبراهيم راغب الأم المثالية الأولى على مدينة مرسى مطروح وصالح محمد صالح الأب المثالى على مستوى المحافظة، حيث قدما الشكر لمحافظ مطروح على إقامة هذا الاحتفال.

وتحدث محافظ مطروح، عن أهمية الدور الحيوى للأمهات والآباء، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء، حيث صنعوا رجال وسيدات برحلات تفانيهم على مر السنوات، كلوحة مبهرة ومضيئة، وأضاف بأن الأم تعود بالنفع على المجتمع بالتربية السليمة لأبنائها.

وكرم المحافظ الأمهات المثاليات، بمنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالى وهن أم هاشم إبراهيم سعد عثمان، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، ونعمة عمر هاشم الأم المثالية الثانية من مدينة سيوة وبديعة عبد النعيم أبو الحسن من مدينة مرسى مطروح الأم الثالثة كما تم اختيار الأمهات المثاليات على مستوى مراكز المحافظة وهن سهير محمد إبراهيم راغب وسلوى محمد السعيد عبد الستار من مركز مرسى مطروح، وغالية عبد الوهاب سليمان من مركز الضبعة، وأمل يوسف عبد العزيز حسن من مركز العلمين، وأمال صبحى محمد حسنين من مركز الحمام، وناجية موسى محمود عيسى من مركز برانى، وفاطمة محمد سعد شحاته من مركز السلوم.

وكرم المحافظ الأب المثالى الأول صالح محمد صالح بسيونى من مركز الضبعة والأب المثالى الثانى سنوسى أحمد سلامة من مركز سيوة ، ومحمد على سليمان السويدى من مركز الحمام، والابن البار على مستوى المحافظة شريف فاضل أمين جاد.

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- الانتهاء من اختيار الأمهات المثاليات والأب المثالى والابن البار بمطروح