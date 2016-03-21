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أمن الدقهلية يمنع وقفة احتجاجية لتجار المواشى لغلق السوق إثر مشاجرة

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أمن الدقهلية يمنع وقفة احتجاجية لتجار المواشى لغلق السوق إثر مشاجرة أمن الدقهلية يمنع وقفة احتجاجية لتجار المواشى لغلق السوق إثر مشاجرة
منع أفراد وضباط مديرية أمن الدقهلية، العشرات من تجار المواشى من إقامة وقفة احتجاجية أمام المديرية منذ قليل.

وكان العشرات من تجار المواشى بقرية كفر البرامون التابعة لمركز المنصورة، قد توجهوا اليوم الاثنين، لمديرية الأمن لإقامة وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة فتح وتشغيل سوق المواشى بالقرية، بعد أن قامت قوات الأمن بإغلاقه عقب قيام مسجل خطر بالتشاجر مع أحد التجار وقتله.

وقام مدير أمن الدقهلية اللواء عاصم حمزة بلقاء التجار، ووعدهم بإعادة فتح وتشغيل السوق غدا فتوجه التجار للاعتصام به حتى إعادة العمل به مرة أخرى.

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