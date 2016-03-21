فيديو | اسرع طريقة للذين يعانون من الكرش والزيادة في الوزن ، التخلص من الكرش نهائياً في 100 ثانية فقط

التخلص من الكرش

البعض يعاني من الكرش بالنسبة للرجال أو السيدات بعد الحمل أو زيادة الوزن و التخلص من الكرش نهائيا لابد من إتباع هذه التعليمات جيداً للتخلص من الكرش في أسرع وقت وأيضاً شد البطن وحرق دهون الموجودة بالجسم .

فسوف نقوم بعمل تمارين لمدة دقيقة ونصف يومياً ، لشد البطن (للرجال والنساء) ، وهذا التمرين مدته 90 ثانية ولكن تنائجه فعالة من حيث أنقاص الكرش وتقليص عضلات البطن ، وأيضا تتخلص من الدهون وبطريقة سهلة وسريعة.

وهذا التمرين يسمى “بتسلق الجبل” ، ويتكون من 3 مستويات مختلفة وترتيبها من سهل إلى الصعب. كما أن فوائد هذا التمرين ، هو أنه لن يسبب لك آلم في الظهر وسوف يساعدك على الحصول على أفضل نتيجة.

الحركة الأولى :

هي الميل قليلا على طاوله ورفع القدمين إلى مستوى الكوعين والهدف منها هو تمرين عضلات البطن الستة.

الحركة الثانية :

هي بالإعتماد على الكرسي وتقاطع الجسم مع بعضه البعض لغرض تمرين عضلات الكرش الجانبية.

الحركة الثالثة :

هو تسلق سريع الإنفعال على الأرض كما هو مبين بالفيديو ، في هذا التمرين الثالث سيقوم بتحدي قدراتك ومساعدتك على حرق دهون جسمك.

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شبكةعيونالإخبارية

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