محافظ الإسكندرية: "وصل النظافة مايجبش سيجارتين وفى عجز 11مليون جنيه شهريا"

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن هناك عجزا فى قيمة سداد فاتورة النظافة الشهرية بالمحافظة يصل إلى 11 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحافظ تحصل على 4 ملايين جنيه فقط شهريا من شركة الكهرباء، من الأموال التى يتم تحصليها على إيصال الكهرباء الشهرى بقيمة 4 جنيهات من كل وحدة سكنية وأنه مبلغ ضئيل لا يكفى ما تتكلفة عملية رفع القمامة قائلا "4 جنيهات دلوقتى متجبش سيجارتين".

وأشار إلى أن المحافظة تتكبد مبلغ 15مليون جنيه شهريا يتم سدادها إلى شركة النهضة المنوط بها رفع القمامة من الإسكندرية، جاء ذلك خلال افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، حيث يقدم المعرض الذى يقام فى الفترة من 21 مارس حتى 3 إبريل هذا العام يقدم 120 حدثا ثقافيا ما بين ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وقصصية.

وقال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة قامت بشراء معدات جديدة بمبلغ 22 مليون جنيه لدعم الأحياء للمشاركة فى رفع القمامة من الشوارع لتغطية العجز فى عمل الشركة، وأكد أن هناك منظومة جديدة للنظافة سيتم تطبيقها سبتمر المقبل عقب طرح مناقصة كبرى لشرات نظافة جديدة، وسيتم خلالها تقسيم الإسكندرية إلى 4 قطاعات كبرى تعمل بها 4 شركات.

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