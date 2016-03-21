مقتل 6 جنود عراقيين فى هجوم انتحارى غرب البلاد

>قتل ستة جنود عراقيون وأصيب تسعة آخرون الإثنين فى هجوم بعربات مفخخة يقودها إنتحاريون اعقبه هجوم انتحارى مسلح، استهدف حاجز تفتيش للجيش قرب بلدة البغدادي، فى محافظة الأنبار (غرب)، وفقا لمصادر امنية ومحلية.

وقال ضابط برتبة مقدم فى الجيش لفرانس برس " قتل ستة واصيب تسعة بجروح من قوات الجيش فى هجوم بخمس عجلات مفخخة يقودها انتحاريين اعقبها هجوم مسلح نفذه حوالى 25 انتحاريا يرتدون احزمة ناسفة".

واوضح الضابط الذى رفض الكشف عن هويته ان "الهجوم استهدف صباحا حاجز تفتيش للجيش عند المدخل الشرقى لناحية البغدادي" الواقعة الى الغرب من الرمادى (100 كلم غرب بغداد).

واضاف ان "القوات الامنية تمكنت بمساندة طيران التحالف الدولى من تدمير جميع العجلات المفخخة وقتل 25 انتحاريا يرتدون احزمة ناسفة خلال اشتباكات استمرت حوالى خمس ساعات" مؤكدا "سيطرة القوات العراقية على الاوضاع الامنية بعد الهجوم".

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