بالصور .. محافظ مطروح يتفقد إنشاء فرع جامعة الإسكندرية

تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الاثنين، أعمال الإنشاءات على الأرض المخصصة لإقامة فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، بمنطقة الكيلو 9 بمدخل مدينة مرسى مطروح، يرافقه السيد الإمام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عبد الكريم أباظة المشرف العام على جامعة مطروح، والمهندس محمد شريف مدير عام الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية المحافظة.

تفقد المحافظ ومرافقوه المبانى التى يتم إنشاؤها حاليا، وأكد بأنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال والتشطيبات النهائية، نهاية شهر يونيو المقبل، وستبدأ الدراسة بالمبانى الجديدة خلال العام الدراسى المقبل فى كليات رياض الأطفال والإدارة الفندقية، وجارى العمل فى باقى المبانى بموقع أرض الجامعة.

وأضاف المحافظ، بأنه سيتم انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بالمبنى الجديد عقب افتتاحه فى شهر يونيو المقبل، لتحقق حلم أبناء مطروح بوجود جامعة مستقلة للمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من إنشاء الجامعة، هو خدمة أبنائنا الطلاب، بدلا من تحمل السفر والإقامة بالمحافظات الأخرى، وعدم إرهاقهم ماديا، بالإضافة إلى خلق كوادر جديدة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل فى المرحلة المقبلة، لخدمة المشروعات التنموية التى تجرى على أرض المحافظة، وتحقيق التنوع والتكامل مع القيام بدورها تجاه المجتمع المحلى واستغلال كافة الموارد والإمكانيات المتاحة، وتقديم الدعم الكامل لكل ما تتطلبه المرحلة القادمة من الناحية العلمية.

وقرر محافظ مطروح خلال زيارته لأرض الجامعة، تخصيص وحدة سكنية بعمارات الكيلو 9 لإحدى الأسر التى لديها منزل صغير داخل حرم الجامعة.

من جانبه وجه المشرف العام على فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، الشكر لمحافظ مطروح على تسهيل وتلبيه كافة المطالب، لضمان سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بأرض الجامعة.

وأكد أن فرع الجامعة يشمل 6 كليات تعمل منذ سنوات فى أماكن مؤقتة، وهى كلية الزراعة الصحراوية والطب البيطرى بفوكة والتمريض برأس الحكمة وكلية السياحة والفنادق وكلية التربية وكلية رياض الأطفال، ومن المقرر إنشاء 3 كليات جديدة بعد أن تمت الموافقة عليها، وهى كلية التربية الرياضية والتعدين والبترول واللغات والآثار.

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