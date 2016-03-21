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النادي الأهلي يعلن عن مشروعات تسويقية مع «صلة».. وتطوير ملعب «التتش»

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مؤتمر النادي الأهلي

 

عقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا، منذ قليل، للإعلان عن مشروعات تسويقية جديد مع شركة “صلة” الرياضية الراعي الرسمي للفريق.

وحضر المؤتمرالدكتور أركان الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة صلة الراعية للنادي، وعماد وحيد، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق وأيضًا عضو مجلس الإدارة محمد عبدالوهاب، والمدير التنفيذي للنادي شمس، في غياب المهندس محمود طاهر رئيس النادي.

اتفق مسئولو النادي الأهلي على إبرام العديد من الاتفاقات مع مسئولي الشركة الراعية “صلة”، وأن تقوم الشركة الراعية بتطوير ملعب مختار التتش ليضاهي أكبر الملاعب الأوروبية من المقاعد وأرضية الملعب ومدرجاته وأماكن الإعلانات.

كما اتفق الطرفان على أن تقوم الشركة الراعية بالمساهمة في بناء استاد الأهلي بفرع النادي بالشيخ زايد، والمساهمة في تطوير المنظومة الإلكترونية في النادي من خلال دعمها ماليًا، والإعلان عن إقامة مباريات عالمية للقلعه الحمراء مع فرق أوروبية كبرى خارج خلال فترة توقف الدوري والعديد من الملفات التسويقية الأخرى.

المراسل: عمر جمال

مؤتمر النادي الأهلي

مؤتمر النادي الأهلي

مؤتمر النادي الأهلي

مؤتمر النادي الأهلي

مؤتمر النادي الأهلي

مؤتمر النادي الأهلي

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أونا

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