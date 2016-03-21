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أمسية أدبية فى اليوم العالمى للشعر بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

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أمسية أدبية فى اليوم العالمى للشعر بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية أمسية أدبية فى اليوم العالمى للشعر بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية
نظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، مساء أمس، أمسية أدبية لطلاب اللغة الروسية بالمركز بمناسبة اليوم العالمى للشعر تحت عنوان "العالم الكبير لعالم الأطفال"، و ذلك بمناسبة ذكرى مرور 110 أعوام على ميلاد الشاعرة الروسية السوفيتية "أنجييا لفوفنا بارتو".

وحاضرت فى الأمسية الأدبية الدكتورة لاريسا عمر، مدير دورات اللغة الروسية بالمركز الثقافى الروسى، ورصد تاريخ الشاعرة الروسية، كما شارك طلاب اللغة الروسية بعض الأشعار وقصائد الشاعرة "أنجيينا لفوفنا بارتو" التى تحكى عن الشباب والفتيات والدراسة والروابط الأسرية والصداقة وعن الحيوانات الأليفة.

وكرم المركز الثقافى الروسى المشاركين فى الأمسية الأدبية، كما تم تكريم بعض الطلاب الذين أنهوا دارسة اللغة الروسية حتى المستوى الخامس بالمركز على مدار عشرة أشهر.

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الثقافى-الروسى-بالاسكندرية-اليوم-العالمى-للشعر-اليوم-العالمى-للشعر-(2)

الثقافى-الروسى-بالاسكندرية-اليوم-العالمى-للشعر-اليوم-العالمى-للشعر-(3)

الثقافى-الروسى-بالاسكندرية-اليوم-العالمى-للشعر-اليوم-العالمى-للشعر-(4)

الثقافى-الروسى-بالاسكندرية-اليوم-العالمى-للشعر-اليوم-العالمى-للشعر-(5)


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