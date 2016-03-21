زراعة المنوفية تنظم برنامجا تدريبيا لمحصول القطن خلال مارس الجارى

تنفذ الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالمنوفية، برنامج تدريبى "لمحصول القطن" خلال الفترة من 20-30 مارس الجارى بمراكز المحافظة، تبدأ بمركز الباجور " بجمعية بى العرب يوم 20 مارس، وبجمعية بندر الباجور يوم 22 مارس، وبحوض بهناى يوم 23 مارس، وبجمعية كوم الضبع يوم 27 مارس، وبجمعية منشأة الخضر يوم 29 مارس" وبمركز قويسنا يوم 23 مارس بحوض مصطاى، وبمركز منوف يوم 24 مارس بجمعية غمرين، وبمركز بركة السبع "يوم 21 مارس بحوض جنزور، يوم 28 مارس بحوض الشهيد فكرى، يوم 29 مارس بكفر الحمادية" وبمركز أشمون يوم 27 مارس بحوض كفر حما، وبمركز الشهداء "يوم 22 مارس بقرية شمياطس، يوم 29 مارس بقرية سلامون بحرى"، وبمركز تلا "يوم 23 مارس بقرية طبلوها، ويوم 27 مارس بقرية كفر السكرية، ويوم 28 مارس بقرية كفر العرب، ويوم 29 مارس بقرية كفر صناديد".

وفى سياق متصل، أكد المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم مدير مديرية الزراعة أن المساحة المزمع زراعتها بمحصول القطن هذا العام 2194 فدانا، وقد تم وضع برنامج لتدريب المرشدين وفاحص القطن على التوصيات الفنية للقطن بمعرفة الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالمنوفية بمراكز "شبين الكوم – الباجور – الشهداء – تلا – قويسنا – بركة السبع – منوف" وتم تنفيذها خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 13 مارس 2016 .

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتمتع بتربة خصبة ومزارعين مهرة، لذلك لابد من تذليل العقبات كافة أمام المزارعين وتوفير الندوات والدوارت الإرشادية التى تنقل لهم كل جديد فى مجال الزراعة لزيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

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