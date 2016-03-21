آداب الإسكندرية تضبط سودانيا يبيع منشطات جنسية منتهية الصلاحية بالطريق العام

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط "عادل . ب"- 41 سنة "سودانى الجنسية" صاحب فرش بمنطقة محطة مصر ، دائرة قسم شرطة العطارين بحوزته "1530" قرصا "منشط جنسى" مختلف الأنواع ومجهول المصدر ومنتهى الصلاحية .

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المنشطة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "معتز .ع "- 21 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه فى القضية جنايات القسم "سلاح نارى بدون ترخيص"، بحوزته فرد رصاص محلى الصنع - عيار 7.62 × 39 مم وعدد " 2 " طلقة من ذات العيار، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر أحوال القسم وجار العرض على النيابة.

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