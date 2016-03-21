وصول جثمان مدنى لمستشفى رفح المركزى إثر إصابته بشظايا

قال مصدر طبى بشمال سيناء، إنه تم وصول لمستشفى رفح المركزى، اليوم الاثنين، جثة مدنى يدعى "خالد.ص" 24 سنة، وتبين وفاته إثر إصابته بشظايا، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وإخطار الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وأشارت روايات أهلية إلى أن عبوة ناسفة انفجرت بجرار زراعى كان يقوده القتيل، وتسبب الانفجار فى تدمير الجرار ومقتل سائقه، وهو ثالث حادث انفجار عبوات ناسفة على طرق زراعية فى مركز رفح بشمال سيناء.

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