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مدير مكتبة الإسكندرية: توزيع 2000 كتاب مجانى على طلاب المدارس

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مدير مكتبة الإسكندرية: توزيع 2000 كتاب مجانى على طلاب المدارس مدير مكتبة الإسكندرية: توزيع 2000 كتاب مجانى على طلاب المدارس
قال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية إن المكتبة ستقوم بتوزيع 2000 كتاب مجانى على طلاب المدارس وذلك فى إطار فاعليات المعرض الدولى للكتاب الذى تنطلق فاعلياته اليوم.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، فى حضور المندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية، حيث يقدم المعرض الذى يقام فى الفترة من 21 مارس حتى 3 أبريل هذا العام يقدم 120 حدثا ثقافيا ما بين ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وقصصية.

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