محمد بن زايد يستقبل الرئيس الصومالي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ بأبوظبي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بالرئيس الصومالي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية لصالح الصومال وشعبها الشقيق وتقديم كل سبل الدعم له من أجل بناء مستقبله وتحقيق تطلعاته وآماله في الاستقرار والأمن والتنمية.

و أحاط الرئيس الصومالي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتطورات الإيجابية في الصومال خاصة على المستوى الأمني واستقرار البلاد.. و أشار إلى أن خطر الإرهاب ما زال قائما .. معربا عن شكره لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم أمن واستقرار الصومال.

وتبادل الجانبان الحديث حول التعاون وتنشيط القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الثروة الحيوانية والزراعية والثروة السمكية وقطاع المواصلات.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصومال كل خير وازدهار .. منوها سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " داعم أساسي للمشاريع التنموية في الصومال وتقف إلى جانب الشعب الصومالي ضد تحديات الأمن والاستقرار والإرهاب والعنف .. وأكد سموه استمرار دعم الإمارات للصومال حكومة وشعبا مثمنا جهود الرئيس الصومالي خلال الأربع سنوات الماضية.

من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على ما تقوم به من مبادرات متواصلة لرفع المعاناة عن الشعب الصومالي وجهود ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصيا في المسيرة الصعبة للصومال نحو استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

كما بحث الجانبان التطورات والمستجدات والقضايا في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر اللقاء من الجانب الصومالي معالي الدكتور عبدالسلام هديله وزير الخارجية و سعادة عبدالقادر شيخي محمد الحاتمي سفير الصومال لدى الدولة .