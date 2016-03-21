حساب موعد الولادة بأيام وأسابيع الحمل.. تعرفى على الطريقة

حساب موعد الولادة بأيام الحمل

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حساب موعد الولادة بأسابيع الحمل

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وبالأسابيع يكون الأمر أيضا سهل، من خلال معرفة الشهور ومقابلها أسابيعها:

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أيام الحمل تمر ببطء شديد، تنتظر معها السيدة فرحتها الكبيرة، لذا تجد أغلب الحوامل يحسبن مواعيد ولادتهن باليوم والأسبوع وليس بالشهر، ولا شك القلق والترقب والرغبة فى رؤية المولود الجديد وراء كل هذا التركيز فى حساب الوقت.>الدكتورة صفاء خلف استشارى أمراض النساء والتوليد، أشارت إلى أن حساب موعد الولادة من السهل أن يتم عبر إضافة أسبوع أو أسبوعين لأول يوم بالدورة الشهرية الأخيرة للحامل، هى الطريقة التقليدية المتعارف عليها، ولكن بعض الحوامل يردن حساب مدة الحمل باليوم والأسبوع، كطريقة أسهل تمكنهن من معرفة موعد الولادة، لأن الحساب بالشهور قد يجعلها أكثر تخبطا.>وأضافت استشارى النساء والتوليد: من أرادت حساب الوقت بالأيام، فعليها أن تعلم أن أيام الحمل جميعها تتراوح بين 270 و280 أو 290 يوما كاملا، ينقص أو يزيد وفقا لحالة أو طبيعة الحساب، واختلاف موعد الولادة والذى لا يستطيع شخص أو طبيب أو حتى الحامل نفسها تحديده.>الشهر الأول..من الأسبوع الأول وحتى الرابع>الشهر الثانى..الأسبوع الخامس وحتى الثامن>الشهر الثالث..الأسبوع التاسع وحتى الثالث عشر>الشهر الرابع..الأسبوع الرابع عشر وحتى السابع عشر>الشهر الخامس..بداية من الأسبوع الثامن عشر وحتى الواحد والعشرين>الشهر السادس..من الأسبوع الثانى والعشرين وحتى الأسبوع السادس والعشرين>الشهر السابع..يبدأ بالأسبوع السابع والعشرين وينتهى فى الأسبوع الثلاثين>الشهر الثامن..يبدأ فى الواحد والثلاثين وينتهى فى الخامس والثلاثين>الشهر التاسع..ويبدأ فى السادس والثلاثين..وينتهى فى الأربعين