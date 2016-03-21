بالصور - الأهلي يعلن خطة تطوير التتش.. هدم المدرجات القديمة وتصميم جديد على نفقة راعي النادي

أعلن النادي الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عن خطة لتطوير ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وقال عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي إنه سيتم هدم مدرجات الملعب القديم وبناء مدرجات جديدة في المكان الذي يوجد فيه مقر قطاع الكرة في الوقت الحالي.

وقال وحيد "نطمح لتطوير الشكل الجمالي للتتش، سنطور المدرجات بدلا من الخرسانة الموجودة حاليا" .

وفي نفس الإطار قال أحمد صادق دياب المتحدث الإعلامي لشركة (صلة) السعودية، راعي الأهلي، إن شركته ستتحمل تكلفة تجديد الملعب خلال شهرين، مؤكدا أنه بند غير موجود في التعاقد مع الأهلي لكنه سيكون نوع من الولاء لجمهور الأهلي.

وتشمل خطة التطوير غرف ملابس اللاعبين واستراحة فندقية لهم، وصالة الجيم ووحدة العلاج الطبيعي، بجانب غرف المحاضرات الفنية.

ماذا عن الملعب الجديد؟

وعن ملعب الأهلي الجديد، قال وحيد إنه سيكون شبيها بملعب أليانز أرينا الخاص بنادي بايرن ميونيخ.

ولكن وحيد أتم قائلا "هناك معوقات تقف في طريق الإدارة لبناء الاستاد الجديد أبرزها قوانين الاستثمار الرياضي ونواحي أمنية".

ويطمح الأهلي لبناء ملعبه الجديد في مدينة الشيخ زايد.

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