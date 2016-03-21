وزير الأوقاف: المسابقة العالمية للقرأن الكريم 10 أبريل المقبل بمشاركة 50 دولة بشرم الشيخ

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن إقامة المسابقة العالمية الثالثة والعشرين للقرآن الكريم بمدينة شرم الشيخ في العاشر من أبريل المقبل بالمشاركة مع المحافظة ووزارة الشباب والرياضة ، حيث سيشارك في هذه المسابقة متسابقون ومحكمون من نحو 50 دولة.

وأضاف وزير الاوقاف، خلال جولته الموسعة بطابا ونويبع وشرم الشيخ وحضور عدد من الفعاليات الدينية والثقافية والشبابية بمحافظة جنوب سيناء أنه يتم التنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة لإقامة مناشط وفعاليات فكرية وثقافية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء , مشيدًا بما لمسه في سيناء من روح وطنية؛ وحرص على العلم والثقافة والفكر الإسلامي الصحيح؛ وأخذه عن العلماء المتخصصين .

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