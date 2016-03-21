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ضبط 108 كيلو لحوم غير صالحة في حملة للطب البيطري بموشا في أسيوط

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ضبط 108 كيلو لحوم غير صالحة في حملة للطب البيطري بموشا في أسيوط ضبط 108 كيلو لحوم غير صالحة في حملة للطب البيطري بموشا في أسيوط

ضبط 108 كيلو لحوم غير صالحة – أرشيفية

 

شنت مديرية الطب البيطري بأسيوط حملة مكبرة لضبط أسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك وجميع منتجاتها، وذلك في إطار خطتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 109 كيلو لحوم ومشتقاتها فاسدة ومتغيرة الخواص منها 12 كيلو لحوم مفرومة بثلاجة أحد مطاعم القرية معبأة داخل أكياس لا يوجد عليها أي بيانات، وبالكشف الظاهري وجد تغير في الخواص الطبيعية، من حيث الرائحة مما يدل على أنها غير صالحة للاستهلاك.

وتم ضبط 85 كيلو لحوم بالعظم وليس عليها أختام السلخانة الحكومية وعليها بطش حمراء بمحل جزارة جزارة يخص “س. ج. م “، وبالكشف تبين أنها غير صالحة.

كما ضبط 12 كيلو لحوم وكبدة مستوردة خلال المرو على سوبر ماركت” أ. س. ع” وجد أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير مخالفات بالمضبوطات، وأمرت المديرية بإعدام اللحوم المضبوطة بعد العرض على النيابة.

 

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