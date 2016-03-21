بالفيديو.. مد فترة قبول استمارات الثانوية العامة حتى أبريل المقبل

أكد حسن بشير، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، مد فترة تلقي قبول استمارات الثانوية العامة للمتخلفين عن ملء الاستمارات لمدة أسبوعين آخرين حتى مطلع شهر أبريل.

وقال “بشير”، في مداخلةٍ هاتفية ببرنامج “صباح أون”، المذاع على فضائية “أون تي في” اليوم الإثنين، إنه “سيتم مشاركة الطلاب، لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، للوصول إلى شكل مناسب للجدول لجميع الطلاب”.

ولفت إلى أن وزير التربية والتعليم التقى اتحاد طلاب مصر للمشاركة في وضع الجدول.

وأضاف أن أسئلة الامتحانات ستكون من كتاب الوزارة، كما سيخلو الامتحان من أي أسئلة عن الناحية السياسية أو العقائدية، بالإضافة إلى أن مدة الامتحان ستكون كافية للإجابة مع وجود زيادة في الوقت.

وأوضح أنه تم اكتشاف أن بعض الطلاب يحولون إلى مدارس أخرى معينة خاصة بالقرى رغبة في الغش، مؤكدًا أنه جار ضبط المنظومة التعليمية لمنع أي تجاوزات.

فيديو المداخلة الهاتفية ببرنامج “صباح أون”.

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