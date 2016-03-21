إرجاء قرار نقل مسئولة المتابعة بإدارة الأقصر التعليمية بعد إضرابها عن الطعام

مراسل – ONA:

قرر طه بخيت محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إرجاء قرار نقل موظفة المتابعة بالإدارة التعليمية بعد إضرابها عن الطعام بمستشفى الأقصر العام وإحالة المسئول الذي أصدر قرار النقل للتحقيق.

وقال موسي عبد الله، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن وكيل الوزارة زار الزميلة أمل حافظ أبادير عضو المتابعة بإدارة الأقصر التعليمية بمستشفى الأقصر العام للاطمئنان على صحتها بعد إضرابها عن الطعام بسبب صدور قرار بنقلها لأحد المدارس.

وأشار “عبدالله” إلى أن وكيل الوزارة قرر إحالة الموضوع إلى التحقيق الفوري وإرجاء أمر إخلائها لحين إنتهاء التحقيقات.

وأوضح وكيل وزارة التربية و التعليم، : ‘‘الموظفة المضربة عن الطعام كانت تشغل منصب مدير مدرسة وعندما حان موعد التجديد لم تتقدم بطلب فمراعاة لظروفها وقرب خروجها علي المعاش، تم نقلها للعمل كعضو ضمن فريق المتابعة بالغدارة التعليمية إلا أن الإدارة أصدرت قرار بنقلها لأحد المدارس للعمل كمدرسة وهو ما رفضتها الزميلة.’’