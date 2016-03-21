الأهلي: لا نفاوض عمرو بركات

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تفاوض ناديه مع لاعب مصر للمقاصة عمرو بركات الذي لعب في ناشئين القلعة الحمراء من قبل.

ويتألق بركات مع فريقه الفيومي وأشار في وقت سابق إلى أنه لا يتعجل الانضمام إلى أحد كبيري الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك. (طالع تصريحاته)

وقال عبد الحفيظ للصحفيين: "الحديث عن التعاقدات الجديد سابق لأوانه فالمدرب مارتن يول مشغول بتجهيز الفريق للمباريات المقبلة في كل البطولات".

وتابع مدير الكرة "لا نفاوض بركات أو زميله محمود دونجا أو حارس سموحة المهدي سليمان. لا صحة لهذا الكلام".

ووجه عبد الحفيظ الشكر لسفير مصر في تنزانيا الذي يسعى لتوفير شرائط خاصة بفريق يانج أفريكانز منافس الأهلي المقبل في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة ديروط في دور الـ32 من كأس مصر يوم 30 مارس الجاري ويفتقد الفريق حاليا لـ7 لاعبين انضموا لمعسكر منتخب مصر.