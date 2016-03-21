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وصول الوفد البرلمانى لمطار شرم الشيخ لتفقد مدن خليج العقبة والسويس

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وصول الوفد البرلمانى لمطار شرم الشيخ لتفقد مدن خليج العقبة والسويس وصول الوفد البرلمانى لمطار شرم الشيخ لتفقد مدن خليج العقبة والسويس
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة، الوفد البرلمانى، اليوم الاثنين، بمطار شرم الشيخ، وذلك فى إطار زيارة الوفود البرلمانية للمناطق الحدودية، حيث وصل 60 نائبًا برئاسة البرلمانى سليمان وهدان وكيل المجلس، لتفقد مدن خليج السويس اليوم وتفقد مدن خليج العقبة غد الثلاثاء، بالمحافظة.

ويأتى ذلك ضمن زيارة المناطق الحدودية وفقًا للوفود البرلمانية التى وضعها المجلس بتعليمات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لزيارة المناطق الحدودية يرافقهم فى الزيارة نواب البرلمان عطية موسى وغريب حسان ونور سلامة والنائبة سارة صالح.

مجلس النواببرلمان-محافظ جنوب سيناء (1)

مجلس النواببرلمان-محافظ جنوب سيناء (2)

مجلس النواببرلمان-محافظ جنوب سيناء (3)

مجلس النواببرلمان-محافظ جنوب سيناء (4)

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