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إحالة مدير مستشفى نجع حمادى وطبيب وحدة الكلى للتحقيق لتدنى مستوى النظافة

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إحالة مدير مستشفى نجع حمادى وطبيب وحدة الكلى للتحقيق لتدنى مستوى النظافة إحالة مدير مستشفى نجع حمادى وطبيب وحدة الكلى للتحقيق لتدنى مستوى النظافة
قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، نقل مدير مستشفى نجع حمادى العام والطبيب المُناوب بوحدة الكلى الصناعى من مقر عملهم، وإحالتهم للتحقيق، نظرا لتدنى مستوى النظافة بوحدة الكلى، وعدم تواجد الطبيب المُناوب بمقر عمله، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مقصر فى عمله .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها محافظ قنا لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بمستشفيات( دشنا المركزي - نجع حمادي العام - أبو تشت المركزى ) رافقه الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وأوضح محافظ قنا، أن القوات المسلحة بدأت فى تطوير ثلاث مستشفيات بمحافظة قنا (دشنا – نجع حمادي – أبو تشت ) بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أعمال التطوير سوف تشمل المبانى بالمستشفيات الثلاث، على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة الطبية بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وأكد الهجان، أن عمليات التطوير تأتى فى ظل حرص الدولة على تطوير المستشفيات الحكومية وتحديثها لتقدم خدمة طبية متميزة للمرضى، لافتا إلى السعى لرفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات، من خلال التدريب المستمر، والاطلاع على أحدث ما توصل له العلم.

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (1)

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (2)

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (3)

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (4)

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (5)

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (6)

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (7)

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (8)

مدير مستشفى نجع حمادى-اللواء عبدالحميد الهجان -محافظ قنا (9)


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