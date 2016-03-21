أليجري: أتفهم غضب تورينو بسبب التحكيم.. عانينا هذا من قبل

أكد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس أنه يتفهم جيدا غضب فريق تورينو من أخطاء الحكم خلال المباراة التي جمعت بين الناديين الأحد.

وفاز يوفنتوس على جاره تورينو بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده من النقاط إلى 70 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن نابولي.

وصرح أليجري لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية "أتفهم جيدا أن تورينو كان غاضبا، تعرضنا لذلك يوم الأربعاء ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "لا أتحدث عادة عن الحكام لكن أعتقد أن الحادثتين لم تؤثر على ما قدمناه في المباراة".

وشعر لاعبو نادي تورينو بالغضب وذلك بسبب عدد من قرارات الحكم العكسية، منها قرار يخص المهاجم ماكسي لوبيز حينما سجل هدفا والنتيجة 2-1 لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.